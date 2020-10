Alimentation 2.0 : science-fiction ou réalité ?

Les grands enjeux mondiaux actuels sont notamment liés à notre mode d’alimentation. D'ici 2050, la Terre devrait compter plus de 9 milliards d’habitants. De nombreuses innovations, en termes de recherche, de recettes et de production, façonneront l’alimentation de demain.

Table-ronde animée par Gilles Luneau, journaliste, rédacteur en chef de GLOBAL magazine.

Avec :

- Céline Laisney, directrice et fondatrice d’AlimAvenir, experte en veille sur l’alimentation et coordinatrice de l’étude annuelle Vigie Alimentation.

- Christophe Lavelle, biophysicien et épigénéticien, chercheur au MNHN, co-responsable du réseau PALIM (Patrimoines Alimentaires) de Sorbonne-Université et commissaire scientifique de l'exposition "Je Mange Donc Je Suis" (Musée de l'Homme).

- Samuel Rebulard, enseignant à l'université Paris-Sud en écologie et agronomie. Auteur du "Défi Alimentaire, Ecologie, Agronomie, Avenir" paru aux éditions Belin Education (2018).