Archéologie du handicap

L'archéo-anthropologue Valérie Delattre évoque la place des "corps différents" dans les groupes humains du passé, grâce à l'étude des pratiques de l'archéologie funéraire et des grilles de lecture de l'anthropologie. Quel était le quotidien d’un individu handicapé ?

Quel était le quotidien d’un individu handicapé ? Était-il pris en charge par les siens ? Rejeté ? Soigné ? Accompagné ? Appareillé ? Aujourd'hui, les progrès de l'archéologie permettent une lecture de plus en plus précise de cette prise en charge des infirmes, des "corps différents", des estropiés, des faibles ou des malades. Et une réflexion collective sur l'accueil de la différence dans les sociétés qui nous ont précédés... qui peut nourrir les débats actuels sur la place du handicap dans nos sociétés contemporaines.

Découvrir la place des handicapés dans les sociétés d'hier pour réfléchir à leur place dans la société d'aujourd'hui.

Une conférence enregistrée en octobre 2020, dans le cadre de la programmation de l'exposition de photographies "Être Beau" au Musée de l'Homme.

Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l'Inrap, est spécialiste des pratiques funéraires et cultuelles de la Protohistoire au Moyen Âge. En 2011, elle a été lauréate du prix Handi-Livres pour son ouvrage Décrypter la différence co-dirigé avec Ryadh Sallem. En 2018, elle a publié Handicap : quand l’archéologie nous éclaire aux éditions du Pommier-Universciences, avec la collaboration de l’Inrap.