Biodiversité, le saut dans l'inconnu

Alors que les cinq premières crises majeures étaient multifactorielles, la sixième crise traversée aujourd'hui est due à 95% à une espèce (l'Homme) et va 100 à 1 000 fois plus vite que les précédentes. Nous allons droit dans le mur mais où est le mur ? Et quels sont nos leviers d'action ?

Bruno David - paléontologue, biologiste et président du Muséum

"Pour que nature vive" est un podcast produit par le Muséum national d'Histoire naturelle et Création Collective, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre de son programme "Biodiversité. Tous vivants !"