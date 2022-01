Curiosités naturelles

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Dans ce 15e épisode du podcast du Muséum "Pour que nature vive", Guillaume Lecointre dresse un petit dictionnaire de l'incongru, de l'inutile, du recyclage et de ce qui ne marche pas, avec des exemples étonnants.

Avec Guillaume Lecointre, zoologiste, systématicien et professeur du Muséum national d’Histoire naturelle

« Pour que nature vive » est un podcast produit par le Muséum national d'Histoire naturelle et Création Collective, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique dans le cadre de son programme " Biodiversité. Tous vivants ! " et avec le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Interviews par Vincent Edin - Enregistrements par Thibault Delage à l’Arrière Boutique - Réalisation Enky Wave.