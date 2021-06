Dis-moi comment tu ris et je te dirai qui tu es !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Conférence captée en juin 2021

Inès Pasqueron de Fommervault, anthropologue spécialisée dans la question du corps et des affects, revient sur cette définition du rire, et nous montre à quel point les normes socio-culturelles conditionnent les pratiques et les représentations du rire. Dans ses derniers travaux, elle s’intéresse plus particulièrement au rire et interroge les variabilités sociales de ce phénomène universel. Ses recherches de terrain ont d’abord été menées au Paraguay et portent désormais sur la Tanzanie.