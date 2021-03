Être beau, cet autre différent qui nous émerveille

Pendant trois ans, Frédérique Deghelt, écrivain, et Astrid di Crollalanza, photographe, ont donné image et parole à ceux qui ne sont généralement pas représentables et que nous appelons « handicapés », sans jamais donner à ce mot une autre définition que celle d’un manque. De cette rencontre est né le projet « Être beau », concrétisé par un livre éponyme mêlant photographies et textes. À cette occasion, elles ont rencontré des personnes qui ont pour point commun de ne pas être dans la « norme ». Pendant les séances de pose, chaque personne photographiée a choisi son univers pour se présenter comme elle le souhaitait…

Dans le cadre de l’exposition « Être beau » présentée au Musée de l'Homme en 2020.

Avec Frédérique Deghelt, écrivain, et Astrid di Crollalanza, photographe