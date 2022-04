Femmes préhistoriques : sortir d'une vision patriarcale

Et si, contrairement à une vision patriarcale de la Préhistoire héritée du XIXe siècle, les femmes avaient elles aussi peint Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils et inventé des techniques ?

Conférence enregistrée en janvier 2022

En effet aucune preuve archéologique ne permet d'affirmer que dans les sociétés les plus anciennes certaines activités étaient interdites aux femmes, qu'elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes. S'appuyant sur l'analyse des idées reçues et les dernières découvertes, cette conférence pose les bases d'une autre histoire des femmes préhistoriques.

Marylène Patou-Mathis est préhistorienne et directrice de recherche au CNRS, rattachée au Département Homme et Environnement du Muséum national d’Histoire naturelle