Histoire naturelle de la violence

Pour cette 6e Tribune, le Muséum national d’Histoire naturelle fait naître un dialogue entre les disciplines et les regards que les intervenants portent sur le monde. Mêlant jeu de rôle et science citoyenne, cette tribune interactive invite à décoder la violence sous le prisme de la recherche et de ses enjeux.

Animé par Aurélie Luneau (France Culture), Claudia Aguirre, Ariane Lacotte et Matteo Merzagora (association TRACES).

Avec :

Florence Aubenas, grand reporter au journal Le Monde ;

Laurent Bègue-Shankland, spécialiste de psychologie sociale, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme, Université Grenoble Alpes ;

Charles-Édouard de Suremain, anthropologue, Muséum national d'Histoire naturelle ;

Shelly Masi, primatologue, Muséum national d'Histoire naturelle.