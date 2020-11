Imaginaires des pierres. Histoires, croyances, symboles

Amulettes, pierres maléfiques, symboles précieux : tant de perceptions et représentations qui jouent un rôle important dans notre rapport aux pierres. Comment expliquer la fascination pour les pierres précieuses ?

Le rôle de la norme et du merveilleux, les vertus médicinales et magiques sont ici explorées à travers différentes cultures et notamment à l’époque médiévale : d’où viennent ces croyances sur les pierres ? Par quel système de pensée sont-elles alimentées ? Quelle est la place de la religion dans ces croyances ?

Table-ronde animée par Marie-Odile Monchicourt, journaliste.

Avec :

- Alain Epelboin, médecin-anthropologue, Muséum

- Inezita Gay-Eckel, Historienne de l’art, professeure à L’École des Arts Joaillers

- Valérie Gontero-Lauze, maître de conférences de langue et littérature du Moyen Âge, Département de Lettres Modernes, centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille

Une conférence organisée dans le cadre de l'exposition "Pierres Précieuses" à découvrir jusqu'au 14 juin 2021