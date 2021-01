Imaginer une économie au service de la biodiversité

La destruction de la nature a-t-elle un coût ? Peut-on mesurer l'impact économique de forêts qui brûlent, d'une marée noire, d'une centrale nucléaire qui explose ? La préservation de la biodiversité génère-t-elle des modèles économiques vertueux ? En somme, comment économie et protection de l'environnement peuvent-elles interagir ?

Un entretien enregistré en novembre 2020.

Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'IRD et au Muséum.

« Pour que nature vive » est un podcast produit par le Muséum national d'Histoire naturelle et Création Collective, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique dans le cadre de son programme " Biodiversité. Tous vivants ! " et avec le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Entretiens par Vincent Edin - Enregistrements par Thibault Delage à l’Arrière Boutique - Réalisation Enky Wave.