Le Printemps silencieux aura-t-il lieu ?

Comment les pratiques agricoles modernes sont-elles devenues une des causes principales du déclin de la biodiversité ? En quoi l'ouvrage "Printemps silencieux" (Silent Spring) publié en 1962 de la biologiste américaine Rachel Carson est-il toujours d'actualité ?

Le crime de masse était presque parfait. Pendant des décennies, les pesticides ont causé la mort directe de millions d'insectes et indirecte de millions d'oiseaux. Cette hécatombe a été découverte grâce aux sciences participatives et à la corrélation de millions de données par des chercheurs du Muséum. Mauvaise nouvelle : le doute n'est plus permis sur la culpabilité des nouvelles pratiques agricoles. Mais bonne nouvelle : il est encore temps d'agir pour inverser la tendance.

Grégoire Loïs - écologue à l'Office français de la biodiversité au Muséum

"Pour que nature vive" est un podcast produit par le Muséum national d'Histoire naturelle et Création Collective, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre de son programme "Biodiversité. Tous vivants !"

Entretiens par Vincent Edin, enregistrements par Thibault Delage à l’Arrière Boutique, réalisation par Enky Wave.