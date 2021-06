Les microbes sont aussi nos meilleurs alliés

Ils sont invisibles à l'œil nu. Ils sont partout autour de nous et en nous. Nous en avons un besoin vital. Qui sont-ils ? Les microbes ! En quoi sont-ils si indispensables au vivant ?

Nous allons parler d’infiniment petit et d’infiniment grand. L’infiniment petit ce sont nos invisibles microbes, et l’infiniment grand les conséquences vertigineuses sur notre santé s’ils venaient à disparaître. Nous, les humains, les animaux, les plantes, nous avons un besoin vital des microbes pour éviter d’attraper nombre de maladies, et nous l’ignorons trop aussi. Il est temps de leur rendre justice

Marc-André Selosse, biologiste spécialiste en botanique et mycologie, professeur au Muséum

