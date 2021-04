Les plantes alimentaires en France au fil de l'histoire

Que nous apprennent les restes de plantes des populations passées ? Les aliments de notre quotidien ne proviennent-ils pas pour la plupart de plantes exotiques et importées au fil des siècles ?

Une conférence enregistrée en mars 2021

La plupart des plantes et des animaux que nous consommons en Europe sont d’origines étrangères. Le patrimoine alimentaire se caractérise en effet par des temps forts dans l’apport de nouvelles plantes issues de l’Ancien et du Nouveau Monde au gré des migrations humaines, de l’expansion colonisatrice et des commerces.

L’archéobotanique étudie les restes de plantes (graines, fruits en particulier) qui se sont conservés dans les lieux de vie ou d’activités et permet de connaître les espèces que consommaient les populations passées. Il est ainsi possible de repérer les nouvelles plantes introduites au fil des millénaires depuis des siècles. Blé, maïs, tomate, courgette, pêche, cerise sont des plantes exotiques devenues au fil de l’histoire, des aliments de notre quotidien et des plats dits traditionnels.

Véronique Zech-Matterne, chargée de recherches au CNRS et archéobotaniste au Muséum national d’Histoire naturelle