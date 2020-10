Peut-on encore sauver la biodiversité marine ? (2e Tribune du Muséum : "agissons pour l'océan !" Partie 1)

Les impacts du changement climatique sur les océans se traduisent à leur tour par des impacts importants sur la biodiversité marine (métabolismes des individus, cycles et déplacements des espèces, relations proies - prédateurs, habitats). Plus que jamais, nous constatons que tout, dans le péril climatique, est lié. Alors, que faire ? Par quoi commencer ? Faut-il imposer la création de « sanctuaires marins » ? Comment mettre en place une « pêchécologie » globale afin de sortir du modèle de surpêche et de surexploitation des espèces ? Quel rôle de l'océan dans la lutte contre le changement climatique ?

Cette discussion met en valeur le caractère écosystémique de la question, avec :

- François Sarano, docteur en océanographie, plongeur professionnel

- Daniel Pauly, professeur au Fisheries Center, fondateur de Sea around us

- Guy Duhamel, ichtyologue, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle

- Émeline Pettex, chercheuse en écologie marine à l’université de La Rochelle