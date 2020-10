Réchauffement des océans et pollution plastique (2e Tribune du Muséum : "agissons pour l'océan !" partie 2)

Le plastique constitue sans doute le problème en lien avec les océans le plus connu et donc celui qui fait l'objet du plus grand nombre d'initiatives : interdiction de certains objets en plastique en Union Européenne, grandes opérations de nettoyage ou création ex nihilo de filières de recyclage du plastique. Si c'est le thème le plus médiatisé, est-ce le plus important ? Les solutions imaginées commencent-elles à porter leurs fruits ? Où se situe la priorité, dans la diminution de notre production et de notre consommation de plastique, dans la recherche de matériaux alternatifs, dans l'amélioration de nos filières de recyclage ? Les industriels s'y mettent-ils vraiment ?

Cette discussion met en avant les solutions techniques et institutionnelles, en présence de chercheurs et de porteurs de solutions :

- Éric Guilyardi, directeur de recherches CNRS au Laboratoire d'Océanographie et du Climat

- Nathalie Morata, océanographe biologiste de formation et médiatrice scientifique à l'Office for Climate Education

- Luc Avérous, professeur à l’Université de Strasbourg et expert dans les bioplastiques, biopolymères et biomatériaux.

- Diane Beaumenay-Joannet, chargée de mission lobbying climat et déchets aquatiques, responsable de la campagne Reset Your Habits chez Surfrider Foundation Europe-