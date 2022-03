Sport de haut niveau : trop vite, trop haut, trop fort ?

Quand on parle de sport en 2022, de quoi parle-t-on ? Chercher à repousser les limites de la performance humaine est-il un horizon souhaitable et acceptable ? Où en sommes-nous ?

Une rencontre avec Patrick Roult, chef du pôle haut niveau de l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP) enregistée le 7 février 2022.

En l’absence d’une définition officielle de ce que pourrait être le sport, regarder quels sont les imaginaires du sport de ce début du XXIe siècle permet de se faire une idée assez précise. L’imaginaire « olympique » et son « plus vite, plus haut, plus fort », a transformé le sportif en avant-garde de l’espèce humaine. En cherchant de façon systématique, continue et opiniâtre à repousser les limites humaines, le sport vient interroger le devenir même de l’Humain.