Tous cousins : comment mesurer la parenté entre les espèces

La parenté entre espèces, c'est-à-dire leurs degrés de cousinage, est une mesure abstraite. En effet, les ancêtres ont disparu par définition. Mais on peut mesurer indirectement la parenté en organisant les partages entre espèces : qui partage quoi et avec qui ?

La parenté entre espèces, c'est-à-dire leurs degrés de cousinage, est une mesure abstraite. En effet, les ancêtres ont disparu par définition. Mais on peut mesurer indirectement la parenté en organisant les partages entre espèces : qui partage quoi et avec qui ? Les indices observés peuvent concerner l'anatomie, mais aussi le matériel génétique, ou les comportements. Cela peut concerner les espèces actuelles et fossiles, nous verrons de quelle manière. Ainsi, ce ne sont pas les différences, mais les partages qui font la mesure de la parenté. Les arbres qui en résultent permettent de raconter l'histoire du vivant et de faire des classifications.

Une conférence enregistrée en mars 2021.

Guillaume Lecointre, systématicien, zoologiste, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).