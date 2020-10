Vivre avec les risques. 3e Tribune du Muséum

Marcher, habiter, manger, boire... sont autant de risques que nous prenons tous les jours. Quels risques présents et à venir ? Comment les connaître et les comprendre ? Quels impacts ont-ils sur nos modes de vie ?

Les sociétés modernes sont confrontées à des risques nouveaux, alors même que se développe une tendance à tout contrôler. Nos habitudes alimentaires évoluent vers des produits transformés, nos modes de consommation épuisent les ressources, et la nature se rappelle à nous régulièrement : cyclones, volcans, séismes, tsunamis... L’acceptation des risques devient plus faible à une époque où l’Homme s’éloigne de la nature et croit la maîtriser. Ces bouleversements génèrent des questionnements et des angoisses sur les risques encourus.

Un événement organisé par le Muséum national d'Histoire naturelle avec l'IPGP et la collaboration du Groupe TRACES.

- Clémentine Bricout, modératrice - Groupe TRACES

- Barbara Demeneix, endocrinologue, spécialiste de l'étude des hormones thyroïdiennes - Muséum national d'Histoire naturelle

- Maud Devès, maître de conférences Environnement, risques et catastrophes - Institut de physique du globe de Paris

- Jean-Baptiste Fini, biologiste, spécialiste des perturbateurs endocriniens - Muséum national d'Histoire naturelle

- Jean-Christophe Komorowski, volcanologue, responsable des observatoires volcanologiques et sismologiques - Institut de physique du globe de Paris

- Aymeric Luneau, sociologue - Muséum national d'Histoire naturelle

- Matteo Merzagora, modérateur - Association TRACES