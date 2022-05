Bénédicte Terrisse : Que peut faire la chute du Mur à une écriture ?

Que peut faire la chute du Mur à une écriture ? Les textes de Wolfgang Hilbig, écrivain socialisé en RDA et passé à l'Ouest en 1985, ne traitent pas de la chute du Mur mais le bouleversement que représente la disparition de son pays d'origine impacte son écriture et la publication de ses textes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Que peut faire la chute du Mur à une écriture ? Les textes de Wolfgang Hilbig, écrivain socialisé en RDA et passé à l'Ouest en 1985, ne traitent pas de la chute du Mur, mais le bouleversement que représente la disparition de son pays d'origine en 1989 et les révélations sur les infiltrations de la Stasi qui ont secoué la scène underground est-allemande modifient les modalités de publication de ses textes et s'immiscent dans son écriture. Le poème fleuve "Prose de ma rue d'origine", composé de 1988 à 1994 et publié en cinq morceaux de multiples fois dans différents formats, en porte les traces.

Bénédicte Terrisse est maîtresse de conférences en littérature germanique à la Faculté des Langues et Cultures Étrangères (FLCE) de Nantes Université.