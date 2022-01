Connecter les mondes : l'espace atlantique du XV à la fin du XVIIIe siècle

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’espace atlantique commença à être décloisonné au cours du XVe siècle par des relations toujours plus intenses qui relièrent l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Il devint un monde ouvert d’interactions, pacifiques ou violentes, et de circulations, volontaires ou contraintes, d’hommes et de femmes mais aussi un monde d’échanges de marchandises, d’idées, de capitaux, de savoirs, de pratiques et de représentations. Ainsi, l’histoire du monde atlantique du XVe au XVIIIe siècle est avant tout celle des existences bouleversées de millions d’Européens, d’Africains et d’Amérindiens qui furent les acteurs inconscients du devenir entrelacé de trois continents.

Eric SCHNAKENBOURG est professeur en histoire moderne à Nantes Université et chercheur au Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA)