Furtivité numérique et servitude volontaire

Bien plus qu'une technologie, le numérique est un milieu dans lequel la question des traces est fondamentale sur le plan économique. Mais elle est avant tout une question politique, celle des sociétés de contrôle et de leurs nouveaux atours autant que de leurs nouveaux contours.

Les mêmes technologies peuvent être le moteur d'une émancipation ou celui d'une aliénation. La notion de furtivité et les possibles qu'elle ouvre pour penser notre rapport à la technologie en général et au numérique en particulier sont au coeur de l'échange entre Léna Dormeau et Alain Damasio.

Une table ronde enregistrée en mars 2022.

Léna Dormeau, chercheuse indépendante en philosophie politique et philosophie sociale de l'Université Rennes 2

Alain Damasio, écrivain de science-fiction.