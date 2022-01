Intelligence artificielle et éducation : Peut-on remplacer un enseignant par une machine ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Colin de la Higuera est professeur en informatique à l’Université de Nantes. Ses travaux de recherche concernent l’apprentissage automatique et en particulier l’inférence grammaticale. Il a été le président fondateur de la Société informatique de France (SIF) et, en 2015, il a contribué à lancer le projet Class’Code, dont le but est de former au code et à la pensée informatique enseignants et éducateurs en France. Aujourd’hui, il est un des directeurs de la fondation Knowledge for All et est titulaire de la Chaire UNESCO en Ressources Educatives Libres à l’Université de Nantes. En 2019, l’Université de Nantes a créé une Chaire académique en Education Ouverte et Intelligence Artificielle, dont Colin de la Higuera est titulaire. En 2021, la Chaire Unesco a été renouvelée, avec le nom "Ressources Educatives Libres et Intelligence Artificielle".

Conférence enregistrée en décembre 2021