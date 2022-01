L'argent du football

Même si l’économie du football professionnel au XXIe siècle n’a plus rien de commun avec celle des années 1970, le football est en réalité toujours un petit "business" : les clubs les plus riches ont des chiffres d’affaires sans communes mesures à ceux des plus grandes entreprises.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Même si l’économie du football professionnel au XXIe siècle n’a plus rien de commun avec celle des années 1970, le football est en réalité toujours un petit "business" : les clubs les plus riches ont des chiffres d’affaires sans communes mesures à ceux des plus grandes entreprises. De plus, les profits des clubs sont très faibles, voire nuls : l’objectif des propriétaires de clubs demeure, pour l’instant, de remporter des titres au détriment de la rentabilité financière. Dans les années 1970, les ressources des clubs dépendaient principalement des recettes aux guichets auxquelles s’ajoutaient les subventions et la publicité. Aujourd’hui, le football professionnel est financé par les droits TV et le sponsoring. Pour gagner des titres, les grands clubs utilisent alors cette manne financière pour acheter les meilleurs joueurs en les payant de plus en plus chers.

Ce football "post-moderne" connaît aujourd’hui des transformations sans doute profondes : inégalités croissantes entre les clubs ; projet de création d’une Super League (fermée) européenne ; arrivée des fonds d’investissements et des États ; entrée des GAFAN ; nouveaux supports de diffusion et de "consommation" (OTT, plateformes numériques), etc...

Luc Arrondel est directeur de recherche au CNRS et chercheur à l’école d’économie de Paris (PSE). Économiste, ses domaines de recherches concernent d’une part la finance des ménages, d’autre part l’économie du football finance des ménages, d’autre part l’économie du football.