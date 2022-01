Les nouveaux murmures de l'Univers

Depuis la découverte des ondes gravitationnelles en 2016 grâce aux détecteurs Virgo et LIGO, ceux-ci ont réalisé une moisson de résultats qui ouvrent de nouvelles perspectives dans la compréhension de phénomènes jusqu'à présent inaccessibles à nos instruments. De l'origine des trous noirs binaires à la première observation d'une fusion d'étoiles à neutrons en passant par une mesure indépendante de la vitesse d'expansion de l'univers, les études en cours vont éclairer d'une nouvelle musique la structure des étoiles à neutrons, le comportement des trous noirs, la manière dont l'univers s'étend ou les fondements même de l'espace et du temps. Nous examinerons quelques découvertes récentes et les placerons dans le contexte des études en cours en astrophysique, cosmologie et plus généralement physique fondamentale.

Une conférence enregistrée en décembre 2021.

Damir Buskulic, attaché au Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP), professeur des Universités, il travaille sur la détection des coalescences de corps compacts binaires, étoiles à neutrons ou trous noirs.

