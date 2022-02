Migrations : à l’épreuve des frontières de l’hospitalité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Crise migratoire ou crise de l’accueil ? L’actualité souvent tragique des migrations forcées et des mobilités subies met au jour en Europe des frontières qui ne sont pas à la périphérie seulement de sa construction politique et territoriale. Les frontières voyagent avec celles et ceux qui les ont affrontées et franchies pour vivre parmi nous sinon vraiment encore avec nous. Incorporées dans les histoires personnelles de ces hommes et de ces femmes, elles sont aussi celles moins visibles construites dans les politiques publiques. Ce sont ces frontières de proximité, visibles comme invisibles, dans l’hospitalité et dans la politique de l’accueil qu’Yves Pascouau et Estelle D’Halluin nous invitent à interroger.

Yves Pascouau, spécialiste des questions migratoires et chercheur associé senior à l’Institut Jacques Delors

Estelle D’Halluin, maître de conférences en sociologie à Nantes Université

Conférence enregistrée en janvier 2022