Pierre Lemaitre - Le Grand Monde

Avec "Le Grand Monde", Pierre Lemaitre propose au lecteur une plongée romanesque et mouvementée dans les Trente Glorieuses. Un voyage littéraire entre la France et l'Indochine, au fil de trois histoires d'amours et de quelques meurtres...

Pierre Lemaitre est l'auteur de Travail soigne (Prix du premier roman du festival de Cognac), Robe de marie (Prix du meilleur polar francophone), Cadres noirs (Prix du polar européen du Point), Alex (CWA Dagger International 2013 et Prix des lecteurs du Livre de Poche), Sacrifices (CWA Dagger International 2015), Rosy & John, Trois jours et une vie, Au revoir la-haut (CWA Dagger International 2016, prix France-Télévisions et prix Goncourt 2013), Couleurs de l'incendie et Miroir de nos peines. Plusieurs de ses oeuvres ont été adaptées ou sont en cours d'adaptation au cinéma ou a la télévision, notamment Au revoir-la haut, qui a obtenu plusieurs César en 2018 dont celui de la meilleure adaptation pour Pierre Lemaitre et de la meilleure réalisation pour Albert Dupontel, et Couleurs de l'incendie, realisé par Clovis Cornillac. Ses romans sont traduits en plus de quarante langues.

Rencontre organisée en mars 2022 en partenariat avec la libraire Coiffard et l'Université permanente, et animée par Cécile Charonnat.