Romain Badouard - Modération et censure sur le Web

Depuis l'avènement de l'internet grand public dans les années 1990, le web a été perçu comme un outil au service de la liberté d'expression. Mais face à la montée de la désinformation et des discours de haine, une régulation nouvelle se met en place. Les États légifèrent pour encadrer les prises de parole en ligne. Les grandes entreprises du numérique se voient octroyer des pouvoirs de filtrage et de blocage. Le problème survient lorsque l'opacité de ces opérations transforme la modération en censure. Il est urgent d'inventer une régulation démocratique des contenus sur internet, afin que celui-ci demeure pour tous et toutes un espace de débat, d'engagement et de liberté.

Romain Badouard est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, il enseigne à l’institut français de presse de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et est également chercheur an Centre d’Analyse et de recherches Interdisciplinaire sur les Médias (CARISM). Il a publié en 2017 "Le désenchantement de l’Internet, désinformation, rumeur et propagande" Fyp Editions, et en 2020 "Les nouvelles lois du Web : Modération et censure", Seuil La République des idées.

Conférence enregistrée en décembre 2021