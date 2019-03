L'effet pomme de pin

Étienne Reyssat, chargé de recherche à l’ESPCI, s’est penché sur les causes physiques (structure bilame des écailles de pomme de pin) d’un hygromètre naturel apprécié par la sagesse populaire. Il en a tiré un modèle épuré à partir duquel il prévoit d’élaborer de manière simple de nouveaux matériaux capables de prendre à volonté une forme désirée.

Comment se fait-il qu’une pomme de pin indique l’humidité, à quelle vitesse les écailles bougent, et puis quel est le lien entre ces mouvements et la structure en bilame des écailles de pomme de pin ? (...) donc l’idée, ce n’est pas de fabriquer une pomme de pin artificielle, parce que la Nature en fabrique plein, on n’en a pas besoin, mais c’est plutôt de s’inspirer de mécanismes que la Nature a créés au fil de l’évolution pour en faire des choses qui peut-être par ailleurs pourraient être utiles...