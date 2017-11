Ordre et désordre du temps

D’où vient le temps ? D’un big bang initial, primordial ? Que nous raconte l’histoire du ciel et de ses planètes, de ses découvreurs et de ses "bâtisseurs", comme les nomme l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet ?

Le temps de l’espace et des étoiles... Que nous disent les sciences d’aujourd’hui, et singulièrement la cosmologie contemporaine, pour inventer demain ? Le temps des humains, aussi, qui rythment et découpent volontiers le temps, au moins dans l’histoire européenne, entre "Anciens et Modernes", comme nous le raconte l’historien des idées, Levent Yilmaz, à travers de grands auteurs tels que Machiavel et Vico, qui ont encore tant de choses à nous dire pour penser aujourd’hui et questionner demain.

Le seul temps ayant un sens physique est le temps propre, mesuré par les horloges en chutes libres vers la singularité. Or, le temps propre à l’intérieur du trou noir dépend simplement de la coordonnée de distance au centre, augmentant lorsque celle-ci diminue. Donc, tout comme à l’extérieur, le vrai temps continue à s’écouler vers le futur. "Le Destin de l'Univers", Jean-Pierre Luminet

Un débat du cycle "Rendez-Vous de demain", animé par Stéphane Paoli, enregistré en octobre 2017 au théâtre du Gymnase à Marseille.

Jean-Pierre Luminet, astrophysicien

Levent Yilmaz, historien des idées