Alzheimer : comment vivre lorsqu'on oublie ?

La mémoire est liée à notre identité et notre histoire. En étudiant ses troubles comme les amnésies ou la maladie d'Alzheimer, la recherche scientifique décrypte sa structure et son fonctionnement, en grande partie inconnus. Le temps ou les maladies la condamnent-elle à s'effacer ?

Une conférence enregistrée en juin 2015.

Bruno Dubois, professeur de neurologie à l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6 et directeur du Centre des Maladies Cognitives et Comportementale à l’Hôpital de la Salpêtrière. Directeur de l’unité Inserm «Cognition, Imagerie et Maladies du Cerveau» du CR-ICM. Président du Comité Scientifique de l’Association France Alzheimer et de l’IFRAD (International Fund Raising for Alzheimer Disease)

Francis Eustache, directeur d’études à l’EPHE, directeur de l’Unité de recherche U1077 à l’Université de Caen/Basse-Normandie, directeur du GIP Cyceron.