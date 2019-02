"Pseudo-copulation dans la nature chez un lézard unisexuel, comportement sexuel aberrant chez l'autruche sud-africaine, ou anormal chez la femelle du hérisson à grandes oreilles, abaissement apparent des standards moraux chez les lépidoptères "..., autant d'expressions fantaisistes utilisées par les scientifiques pour qualifier l'homosexualité animale, longtemps considérée comme étant "contre nature". S'attaquant à cette idée reçue, Fleur Daugey retrace l'histoire de l'observation et de l'interprétation de ce comportement par les savants, de l'Antiquité à nos jours. Encore taboue dans la communauté scientifique, et très peu connue du grand public, l'homosexualité des animaux a pourtant été observée chez près de 500 espèces. Plaisir, jeux de séduction, câlins, caresses, fidélité et routine de la vie de couple, protection de la progéniture : en s'appuyant sur des recherches éthologiques et comportementales, Fleur Daugey nous fait découvrir les multiples facettes, parfois bien surprenantes, de la sexualité animale, qui n'est pas que tournée vers la reproduction, et en dégage la signification au regard de l'évolution des espèces.

Une conférence enregistrée en février 2019, dans le cadre de la "Journée mondiale de l'intelligence animale".

Fleur Daugey, écrivaine, journaliste scientifique et éthologue de formation, a publié récemment Animaux homos - histoire naturelle de l’homosexualité (Albin Michel).