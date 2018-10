Apprendre ! Le talent des bébés

Le succès des humains réside dans leur souplesse cognitive qui leur permet de créer et d'apprendre. Le meilleur des apprentis est le nourrisson, lui qui découvre le monde qui l'entoure, sa langue maternelle, les relations sociales et bien d’autres choses encore. Les dernières découvertes sur le développement cognitif et cérébral de l’enfant nous permettent de mieux cerner comment des facultés cognitives complexes comme le langage et la pensée symbolique émergent dans l’espèce humaine.

Une conférence enregistrée en septembre 2018.

Ghislaine Dehaene, pédiatre, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire de Neuroimagerie du développement, Inserm-CEA