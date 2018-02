Autisme, comment rompre avec l'isolement ?

L'autisme est un trouble envahissant du développement qui apparaît tôt dans l'enfance et persiste à l'âge adulte. Il se manifeste par des altérations dans les capacités à établir des interactions sociales et à communiquer, ainsi que par des troubles du comportement.

Le terme autisme apparaît pour la première fois en 1911 sous la plume d’un psychiatre suisse, Eugène Bleuler, et à compter des années 40, on commence à se préoccuper plus spécifiquement de ce handicap. Mais cent ans après cette désignation, c'est une guerre que différents acteurs continuent de mener, parents, médecins, chercheurs...., pour une meilleure compréhension de l'affection, pour des réponses plus adaptées et en adéquation avec les résultats de la recherche, pour changer le regard de la société et offrir des réponses en respect avec la dignité humaine.