Averroès, fauteur de troubles

Averroès est l’héritier des grandes figures de la pensée gréco-arabe et l’une des sources des cultures médiévales juives et latines. Mais pour la scolastique, il est le père insensé d’une théorie dégradante et antireligieuse sur l’homme, le scandaleux négateur de cette proposition : "l'homme pense".

L'aveugle se détourne de la fosse où le clairvoyant se laisse tomber. Averroès

Une conférence enregistrée en mars 2017.

Jean-Baptiste Brenet, médiéviste, professeur de philosophie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de "Averroès l'inquiétant" (2015, éd. Les Belles Lettres) et de "Averroès et l'espace potentiel" (2017, éd. Verdier).