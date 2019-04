Ces microbes qui nous veulent du bien

L’humain n’est pas un organisme dénué de microbes, puisque nous vivons en symbiose avec des milliards de bactéries, champignons et virus, dont 99% sont dans l’intestin. Comment ces microbes interagissent-ils avec nos fonctions digestives, immunitaires et comment sont-ils acteurs de notre santé ?

Les microbes sont les constituants de notre vivant. Trop souvent vus comme nos ennemis menaçants ils sont, le plus fréquemment, les supports à notre développement. Muriel Thomas, directrice de recherche, a montré que le microbiote intestinal façonne les fonctions absorptives, sécrétrices et protectrices de l’épithélium intestinal. Elle a également développé des stratégies innovantes pour isoler de nouvelles bactéries à haut potentiel santé à partir des microbiotes intestinal et respiratoire.

Une conférence enregistrée en avril 2019.

Muriel Thomas, directrice de recherche affiliée au département "Alimentation humaine" de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra).