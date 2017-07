Comment mieux traiter la douleur physique et mentale ?

Aujourd’hui, on comprend mieux les mécanismes de la douleur physique. Toutefois le caractère subjectif de la douleur, impliquant aussi la souffrance mentale, doit être pris en compte. Comment la recherche et le corps médical œuvrent-ils pour lutter contre la douleur du patient ?

"Sois sage, ô ma douleur, et tiens toi plus tranquille !" disait Charles Baudelaire. Douleur psychique et souffrance physique frappent sans prévenir et tourmentent jusqu'aux plus grands... Comment bien gérer la douleur physique et mentale ?

Un débat enregistré en 2012.

Didier Bouhassira, médecin, chercheur, directeur de l'unité Inserm de physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur

Martine Chauvin, présidente-fondatrice de l’Association Francophone pour Vaincre les Douleurs, Paris

Calogéra Dovico, docteur en médecine, praticien en centre hospitalier dans le service Unité Centrale de Rééducation Fonctionnelle et ancienne directrice du centre anti-douleur, Belfort-Montbéliard

Jean-Claude Sagot, professeur des universités en ergonomie à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard.