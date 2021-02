Covid-19, nos sociétés démasquées

Les effets de la pandémie ont mis en lumière la frange des marginalités délaissées et ont créé un effet de loupe sur les inégalités sociales déjà existantes. Sans prise en charge précoce et sans politique de justice sanitaire, la situation s’est révélée dramatique pour les sans abris, les mal logés.

Les effets de la pandémie ont mis en lumière la frange des marginalités délaissées et ont créé un effet de loupe sur les inégalités sociales déjà existantes. Sans prise en charge précoce et sans politique de justice sanitaire, la situation s’est révélée dramatique pour les sans abris, les mal logés, les personnes les plus exposées, fragiles ou isolées. Comment expliquer l’impréparation des états face à cette pandémie mondiale ? Quelles seraient les réactions efficaces pour corriger ces disparités et mettre en place une solidarité internationale ?

Une conférence enregistrée en janvier 2021.

Mireille Delmas-Marty, juriste, professeure honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques

Didier Fassin, sociologue, titulaire de la chaire santé publique au Collège de France.