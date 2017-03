De Bagdad à Cordoue : les foyers du savoir

Selon les lieux, la science arabe a effectué des percées dans de nombreux domaines, comme la médecine, la logique ou l'histoire. Ce savoir a grandement contribué à la formation de la pensée européenne, comme nous le découvrons encore aujourd’hui.

Le savant est l'homme par lequel s'opère facilement la distinction entre la franchise et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et l'erreur dans les convictions, entre la beauté et la laideur dans les actes. Abd El-Kader