De nouveaux alliés contre l'obésité

Possède-t-on des gènes qui augmentent le risque d'être obèse ? Quel est l'impact de notre flore intestinale dans le stockage des graisses ? Pouvons-nous utiliser à notre profit la "graisse brune", brûleuse d'énergie ? Est-il possible de prévenir l'obésité et le diabète dès la grossesse ? Les nouvelles stratégies personnalisées pour prévenir ou traiter l'obésité, grâce aux récentes découvertes issues des laboratoires et services hospitaliers.

Avant, les problèmes de poids étaient vus de façon simpliste, vous êtes gros, vous mangez trop, et c’est encore vrai chez certains. Or, c’est bien plus compliqué.

Explications.

Une conférence enregistrée en 2009.

Karine Clément, professeure de nutrition, directrice de l’Institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN), à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (pôle commun de l’APHP, de l’université Pierre-et-Marie-Curie et de l’Inserm).

