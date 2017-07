Destruction massive : géopolitique de la faim

Un grand nombre de risques pèsent sur la sécurité alimentaire mondiale : l'augmentation de la population humaine, l'épuisement des ressources et des sols, le changement climatique, la volatilité des prix des denrées, la compétition entre cultures alimentaires et non alimentaires, les inégalités Nord -Sud... Comment prévenir les crises alimentaires ? Quelles réponses sanitaires, technologiques, politiques faut-il imaginer ? Quels modes de prises de décision et de négociation faut-il mettre en place ? Des milliers d’experts se sont penchés sur la question de la sécurité alimentaire mondiale, des centaines de rapports et de recommandations ont été rédigés. Pour autant, la situation ne s’améliore pas. De la production à la consommation, via l'économie et les questions environnementales, nous chercherons ensemble les solutions possibles.

Jean Ziegler, homme politique, altermondialiste et sociologue, il a été rapporteur spécial auprès de l’ONU sur la question du droit à l’alimentation dans le monde, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies depuis 2009.