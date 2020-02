Devenir immortel comme le blob ?

Si nous sommes toujours à la recherche de l'élixir d'immortalité, certains organismes, eux, semblent avoir trouvé la clé de l'immortalité. Le blob, l'hydre et autres organismes tout aussi étranges, semblent avoir trouvé le moyen de réinitialiser leur horloge de vie.

Qui n'a pas un jour rêvé de trouver la fontaine de jouvence, de devenir immortel ? La quête d'une vie illimitée a captivé l'esprit d'innombrables conteurs, alchimistes et dirigeants spirituels. Si nous sommes toujours à la recherche de l'élixir d'immortalité et de la pierre philosophale, certains organismes, eux, semblent avoir trouvé la clé de l'immortalité. En effet, le blob, l'hydre et autres organismes tout aussi étranges, semblent avoir trouvé le moyen de réinitialiser leur horloge de vie, un secret qui reste pour l'instant bien gardé.

L'immortalité biologique : fiction ou réalité ?

Une conférence enregistrée en novembre 2019.

Audrey Dussutour, chercheuse du CNRS, lauréate du prix du livre "Sciences pour tous" pour l'ouvrage Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander.