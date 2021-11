Enfance : tout se joue-t-il avant 6 ans ?

Entre sa naissance et ses six ans, votre enfant aura appris à sourire, à marcher, à parler... D'où la tendance à forcer son bébé à exploiter ses aptitudes et sa personnalité au maximum dès sa naissance, avec pour conséquence, des enfants surstimulés et des parents inquiets !

Entre sa naissance et ses six ans, votre enfant aura appris à sourire, à marcher, à parler... Des progrès tellement prodigieux qu'une célèbre théorie l'affirme : "Tout se joue avant six ans." D'où la tendance à forcer son bébé à exploiter ses aptitudes et sa personnalité au maximum dès sa naissance, avec pour conséquence, des enfants surstimulés et des parents inquiets ! Pourtant, pour grandir, Bébé a besoin de s'imprégner des choses pour se les approprier. Il ne doit surtout pas brûler les étapes mais avancer pas à pas et à son rythme. Rien ne sert de courir : il suffit de négocier tranquillement chaque étape et d'en comprendre les enjeux.

Une conférence enregistrée en 2007, dans le cadre du cycle "L'enfance".

Catherine Jousselme, professeure de pédopsychiatrie à Paris XI, dirige le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Fondation Vallée à Gentilly.