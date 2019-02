Et si tu devenais une abeille ?...

Rencontre avec Didier Van Cauwelaert, auteur du livre interactif pour enfant Et si tu étais une abeille ?.

Entre dans la ruche et découvre un monde fascinant, qui existe depuis 140 millions d'années ! Ce livre te propose de devenir toi-même une abeille. Choisis ton rôle : "nourrice", "butineuse", "constructrice" ou même "reine", et partage la vie trépidante des abeilles. Il y a tant à faire dans la ruche, mais aussi à l'extérieur : nourrir les larves, nettoyer, ventiler, construire les alvéoles, empêcher les intrus d'entrer, partir butiner à des kilomètres à la ronde, revenir expliquer aux autres abeilles, par une danse d'orientation, où se trouvent les meilleures fleurs... Tu ne verras plus la nature de la même manière, après cette aventure, et tu auras découvert des pouvoirs incroyables que les humains ne possèdent plus - ou pas encore...