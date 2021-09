Face à nos émotions

Elles nous comblent, nous trahissent, nous révèlent, nous troublent... Peut-on vraiment les contrôler ? On les refoule ou on les partage. Est-ce parce qu'on les juge négatives ou positives ? Longtemps considérées comme les ennemies de la raison et classées au registre de la passion, les émotions ont aujourd'hui dépassé cette traditionnelle opposition. Depuis une dizaine d'années, sous l'éclairage convergent des neurosciences, des sciences cognitives et de la psychologie, s'impose l'idée que les émotions jouent un rôle important dans le processus de raisonnement et de décision. Elles seraient même un "excellent compagnon de l'intelligence" !

Je serais d'avis d'en appeler à la science pour qu'elle nous remette dans le droit chemin. C'est le mérite des émotions, de nous mener de travers, c'est le mérite de la science, d'être exempte d'émotions. Oscar Wilde

Une table ronde enregistrée en 2009.

Silvia Krauth-Gruber, maîtresse de conférences à l’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes

Sylvie Berthoz, psychologue, service de Psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte de l'Institut Mutualiste Montsouris

Christophe André, médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, spécialisé dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels

Moïra Mikolajczak, professeure en psychologie des émotions et de la santé à l'Université catholique de Louvain

Paula Niedenthal, professeure de psychologie à l'Université du Wisconsin

Bernard Rimé, professeur émérite de psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain.

