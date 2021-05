Gigafaune : les titans de l'évolution

À la fin de leur règne, les dinosaures et les reptiles marins laissèrent dans leur environnement des places vacantes, bientôt occupées par de nouveaux géants : serpents longs d’une douzaine de mètres, rhinocéros dépassant 5 mètres au garrot, oiseaux à la voilure de planeurs ou requins de 50 tonnes et plus ! Après avoir progressivement colonisé la terre et les océans, ces colosses disparurent à leur tour. Quels mécanismes évolutifs ont permis la naissance d’espèces aussi démesurées ? Quelles sont les circonstances qui ont encouragé leur développement et leur survie ? À quels défis ces titans ont-ils dû faire face ? Plongez dans le quotidien des animaux vertébrés géants, disparus et contemporains. Partagez les interrogations des scientifiques qui les étudient et cherchent à établir le lien entre ces espèces fascinantes et des milieux naturels en perpétuelle mutation.

Une conférence enregistrée en avril 2021.

Pierre-Olivier Antoine, paléontologue et professeur à l’Institut des sciences de l’évolution de l'Université de Montpellier.

À LIRE AUSSI Extinctions animales : 125 000 ans d'influence du genre humain