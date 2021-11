Goûtez au plaisir d’arrêter de fumer !

Vous êtes conscient des méfaits du tabac, vous savez qu'il met en péril votre santé et celle de votre entourage, qu'il est une dépense supplémentaire chaque mois et qu'il possède une véritable emprise sur votre mental et vos émotions. Peut-être avez-vous-même déjà fait des tentatives pour arrêter de fumer, sans succès... Bertrand Dautzenberg, médecin et professeur de pneumologie, vous présente une méthode pour rompre enfin avec le cercle vicieux de la cigarette. En plus de retrouver votre liberté, le but de la démarche est de vous faire prendre du plaisir à arrêter de fumer. Comment ? Grâce à une approche psychologique et comportementale qui vous aidera à comprendre pourquoi vous fumez et à décortiquer les mécanismes de la dépendance.

Un webinaire enregistré en novembre 2021.

Bertrand Dautzenberg, médecin et professeur de pneumologie, auteur notamment de Le Plaisir d'arrêter de fumer.

