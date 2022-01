Intelligence collective : la grande leçon des animaux

Politique, économie, vie sociale... Face aux échecs et aux questionnements de nos sociétés, l’exemple de l’intelligence collective de nombreux animaux, notamment les insectes sociaux, peut nous inspirer.

Sujet "tendance" car stratégique et vitale pour les organisations, l’intelligence collective est le résultat des interactions multiples des membres d’une communauté. Elle vise à ce que la performance et la créativité de chacun soient démultipliées par l'action interactive avec les autres membres du groupe. Elle favorise l'accomplissement de tâches complexes par l’effet de synergie ainsi que l'innovation et la créativité. Que nous apprennent les animaux sur l'intelligence collective ?

Une rencontre enregistrée en février 2020.

Olivier Piazza, co-directeur du D.U. Intelligence Collective à l’université de Cergy-Pontoise et co-initiateur de la coopérative "Les Maisons de l’Intelligence Collective", auteur de Découvrez l’intelligence collective (éd. Interéditions).