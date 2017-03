La Boétie : "La seule liberté, les hommes ne la désirent point"

L’homme est-il en droit de préférer la servitude volontaire à la liberté forcée au nom justement de la liberté ? Un tel choix, le fait-il déchoir de la dite liberté ? Peut-on récuser la possibilité d’une telle alternative ? Servitude et soumission : que nous disent La Boétie, Montesquieu et Ibsen.

Chose vraiment surprenante (...) c'est de voir des millions de millions d'hommes, misérablement asservis, et soumis tête baissée, à un joug déplorable, non qu'ils soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un, qu'ils ne devraient redouter, puisqu'il est seul, ni chérir, puisqu'il est, envers eux tous, inhumain et cruel. Etienne de La Boétie, "Discours sur la servitude volontaire"