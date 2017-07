La première pensée claire, c’est la pensée du néant

L'esprit humain est l'objet d'étude des neurosciences, de la philosophie, de la psychanalyse, des sciences cognitives. Quels regards ces disciplines portent-elles sur la pensée ? Quelles sont les similitudes et les divergences de ces diverses visions de l'esprit et de la pensée ?

Regards croisés sur l’esprit et la pensée. La question aurait pu être : qu’est-ce que la neuroscience apporte à l’étude de l’esprit, mais la question sera plutôt : à partir de quand et comment a évolué le questionnement sur la possibilité d’étudier l’esprit de façon scientifique et philosophique ?

Si on considère une histoire longue, la notion d’esprit à l’origine est une conception assez naturelle, pour ce qui est de l’Antiquité et même avant, où on ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. Cette notion d’esprit va devenir progressivement problématique au fur et à mesure que la science va se développer, et notamment avec l’avènement de la physiologie expérimentale (…)

Un débat enregistré en mars 2017.

François Ansermet, pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Faculté de médecine de l'Université de Genève

Jean-Gaël Barbara, historien des neurosciences, chargé de recherche au CNRS, neurosciences Paris Seine - Institut de Biologie Paris-Seine et Laboratoire Sciences, Philosophie, Histoire des sciences

Elena Pasquinelli, philosophe, spécialiste des sciences de la cognition, chercheure associée à l'Institut Nicod (CNRS-EHESS-ENS), membre de la Fondation La Main à la pâte.

* Le titre fait référence à une citation de Gaston Bachelard.