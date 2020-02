L'amour : une histoire des corps

L’amour serait le nom que l’on donne à la rencontre des corps sexués. Il engage l’apparence des corps, le langage physique, la séduction, la nudité, la répartition des rôles et des statuts sociaux, les codes de la féminité et de la virilité, les représentations du couple, voir des institutions.

L’amour serait le nom que l’on donne à la rencontre des corps sexués. Il engage l’apparence des corps, le langage physique, la séduction, la nudité, les différentes parties du corps, et pas seulement les parties génitales, la répartition des rôles et des statuts sociaux, les codes de la féminité et de la virilité, les représentations du couple, voir des institutions comme le mariage, la famille, et bien sur les valeurs que l’on donne à la sexualité, aux désirs.

Nous vivons l’amour comme une affaire intime privée, personnelle, que nous pensons réinventer à chaque rencontre…Mais cela n’empêche pas que ses imaginaires, ses pratiques soient tributaires des conditions matérielles, sociales, culturelles et historiques.

Une table ronde enregistrée en janvier 2020.

Mélanie Gourarier, anthropologue et historienne de l'art

Georges Vigarello, historien, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Catherine Portevin, chef de la rubrique Livres de Philosophie Magazine.